mardi 28 novembre 2017

L’ex sociétaire de l’ASAC Concorde, HACEN EL ID est le premier joueur Mauritanien à fouler les pelouses Espagnoles en disputant un match de la Copa del Rey.

En effet, le Concordien a été déjà convoqué pour la première fois lors du match de la liga : UD LAS PALMAS Vs LEVANTE UD (0-2) du Dimanche 19 Novembre 2017 ; Cette fois ci le jeune Mauritanien a disputé sa première rencontre professionnelle (titulaire et sur plus d’une heure de jeu) ce Mardi 28 Novembre 2017 face à GIRONA lors du match retour des 8emes de finale de la Copa Del Rey ; cette rencontre s’est soldée par un match nul(1-1) mais au bout la qualification de Levante UD aux ¼ de finale car elle s’était imposée par 2 buts à 0 lors du match aller .

Rappelons que ce joueur est issu du transfert de l’ASAC Concorde à LEVANTE en Janvier 2016 dont les montants de transferts (75.000 Euros) ont été détournés par le Président de la FFRIM qui depuis lors a mis en place des mécanismes de prise en otage « du club de football de l’ASAC Concorde » via ses complices (3 ex membres du comité directeur de l’Asac Concorde) qui jusqu’à nos jours servent de boucs émissaires de gestion temporaire du club de football de l’ASAC Concorde.

Notons que les dirigeants légitimes de l’ASAC Concorde réunis autour de leur président le Dr Ba Mouhamadou sont fiers d’être les premiers exportateurs des joueurs Mauritaniens de façon efficiente en Europe (Abdoulaye Sileye Gaye dit PALAYE, Hacen El Id et Aly Abeid) et en Asie (El Moustafa Diaw).

Enfin, l’ensemble des dirigeants légitimes de la Concorde adressent leurs chaleureuses félicitations au pionnier du football Mauritanien en Espagne Hacen El ID et sont par ailleurs déterminés à aller jusqu’au bout en exploitant tous les moyens de justice au niveau national et international afin de retrouver leur droit*

Source : ASAC Concorde