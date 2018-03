Kaédi est fin prête pour abriter les festivités commémoratives du 57ème anniversaire de la fête de l’indépendance, dit le Wali du Gorgol

vendredi 24 novembre 2017

Le Wali du Gorgol, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, a affirmé, la fin de tous les préparatifs nécessaires, pour assurer une bonne organisation, à Kaédi, la capitale de la wilaya, des festivités commémoratives du 57e anniversaire de la fête l’indépendance nationale.

« Les populations sont également prêtes à célébrer cet important événement dans la joie et l’allégresse », a-t-il confié jeudi à l’AMI, mettant en exergue, le parachèvement des travaux d’extension du réseau routier de la ville et le stade très avancé atteint pour les autres aspects, dont l’éclairage et le réseau hydraulique.

« D’importants projets et des réalisations seront inaugurés par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au cours de sa supervision des festivités commémoratives du 57e anniversaire de la fête de l’indépendance nationale », a-t-il dit, citant dans ce cadre, l’inauguration de l’extension du réseau de l’électricité, du réseau hydraulique dans différents quartiers de la ville de Kaédi, ainsi que du regroupement de plusieurs villages dans la zone de Sabhalla, dans la moughataa de M’Bout, de la ligne électrique reliant le Brakna au Gorgol, qui profite à 15 localités pour la seule wilaya du Gorgol.

Le wali a loué, par ailleurs, la célébration de cet événement dans les wilayas de l’intérieur, indiquant que c’est un fait inédit, décidé par Son Excellence le Président de la République, qui mérite d’être cité et salué, surtout pour les joies partagées par les populations du pays, qui accueillent ces festivités, a-t-il dit.

Les populations de la wilaya apprécient cette importante décision et cette attention généreuse, surtout avec la levée des couleurs marquée par un nouveau drapeau et un nouveau hymne national, pour la première fois à Kaédi.

source AMI