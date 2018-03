Une violente dispute entre Shakira et Piqué dans un restaurant de Barcelone ?

vendredi 24 novembre 2017

D’après le magazine espagnol Cuore, c’est vraiment la crise entre Gerard Piqué et Shakira. Le couple Shakira-Gerard Piqué semble traverser une crise sans précédent. D’après la magazine espagnol Cuore, une vive discussion aurait éclaté entre la chanteuse colombienne et le défenseur de 30 ans dans un restaurant réputé de Barcelone le 6 novembre dernier. Leurs enfants, Sasha et Milan, auraient assisté à cette violente dispute de couple. Le magazine Cuore s’appuie sur le témoignage de certains clients de l’établissement qui auraient vu Shakira fondre en larmes.

Selon les premières informations, elle n’aurait pas apprécié que Gerard Piqué arrive en retard à leur rendez-vous. En tenue décontractée et avec la tête des mauvais jours, la diva de 40 ans aurait ensuite fait toute une série de reproches à son compagnon. Le ton serait sérieusement monté entre les deux tourtereaux et la native de Barranquilla aurait fini par craquer.

Est-ce la fin de leur idylle ?

Gerard Piqué aurait pris Shakira "par le poignet" et lui aurait reproché son comportement inadéquat dans un lieu public en présence de leurs enfants. Cette information tombe vraiment au mauvais moment pour Shakira, déjà obligée de reporter sa tournée européenne pour des raisons de santé. En octobre, le couple avait déjà fait taire quelques rumeurs de rupture. Shakira et Gerard Piqué sont ensemble depuis sept ans. Est-ce la fin de leur idylle ?

Auteur : 7sur7.be - 7sur7.be