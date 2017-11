Ould Dedew appelle l’Arabie Saoudite à revenir sur sa liste de terroristes

vendredi 24 novembre 2017

popularité : 0%

Le cheikh Mohamed El Hassan Ould Deddew, membre du conseil d’administration de l’Union mondiale des érudits musulmans, a déclaré que le classement par l’Arabie Saoudite et ses alliés , de l’Union, en tant qu’organisation terroriste, n’affecterait pas le fonctionnement ni la crédibilité de celle-ci .

Il a appelé les pays qui assiègent le Qatar (Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn, Egypte) à revoir leur décision et à libérer les prédicateurs et les érudits victimes.

Le cheikh a précisé – dans une interview accordée à Al Jazeera – que l’Union des savants musulmans n’a pas été surprise par cette classification parce que l’organisation de l’Etat islamique (Dash), a déjà considéré l’Union des Oulémas musulmans comme une organisation terroriste.

« Ils (les pays qui assiègent le Qatar) prennent donc le Dash (organisation d’Etat islamique ) comme référence dans cette classification« , a-t-il dit.

Cheikh Ould Deddew a déclaré que certains pays qui assiège ntle Qatar ont déjà honoré le président de l’Union des savants musulmans et l’honoreront encore une fois , s’ils revenaient à la raison.

Il a appelé l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et tous les pays qui détiennent des savants et des prédicateurs « honnêtes » de les libérer parce qu’ils sont connus pour leur modération et leur position du juste milieu, et qu’ils ont défié et affronté le terrorisme partout dans le monde.

Il importe de rappeler que les pays qui assiègent de Qatar, avaient annoncé jeudi matin ,à la première heure, l’ajout de la Fédération mondiale des savants musulmans et du Conseil islamique mondial ainsi que 11 autres personnes à ce qu’ils appellent : " liste des terroristes » .

http://mourassiloun.com/node/2315

Traduit par Adrar.Info