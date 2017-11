Sous pression familiale, le jeune déshabillé au Ksar menace de se suicider

vendredi 24 novembre 2017

L’association des Femmes Chef de Famille (AFCF) vient d’être contacté par le jeune Ould El Hadramy qui figurait dans la dernière vidéo paru sur les réseaux sociaux dans laquelle son ami Sid’Ahmed R’Gueiby a été dépouillé de ses vêtements au Ksar, lors d’une manifestation de Ennousra.

« Ould El Hahadramy , m’a confié que son ami Sid Ahmed R’gueiby menace de se suicider parce que ses parents tentent de le forcer par tous les moyens, à dire que la vidéo qui a circulé à son propos est un montage et non la réalité.

Ould EL Hadrami, s’est adressé à moi pour me demander de l’ aider à sauver son ami qui lui a confié que le seul moyen de se débarrasser de cette contrainte, c’est de se suicider en sautant du haut du toit de la maison .

Etant donné que j’ai écouté l’enregistrement des propos des deux jeunes dans la vidéo qui a circulé ,demandant de rétablir Sid’Ahmed R’Gueiby dans ses droits, et ayant entendu cet appel de détresse de son ami qui me signale que celui ci risque de se suicider, j’attire l’attention des autorités bienveillantes et les parents de la victime Sid’Ahmed R’Gueiby, sur la gravité de ces moments en ce qui concerne la vie d’un garçon mineur ..

Tout comme je fais porter la responsabilité de tout malheur qui interviendrait-Dieu nous en garde- à la famille et à ceux qui font pression sur Sid’Ahmed pour nier les faits dont il fut victime ».

L’AFCF est entrain de rédiger une déclaration officielle à ce sujet.

