Les voleurs retrouvés

vendredi 24 novembre 2017

La police vient de démanteler un gang de jeunes à Nouakchott. La prouesse reviendrait à la Police chargée de la represion des stups.

Selon les premières informations, il s’agit d’un gang spécialisé dans le vol des coffres et dans le cambriolage de grands espaces à Nouakchott.

Ces dernières semaines, nombre de coffres ont disparu d’institutions telles, des sociétés d’assurances, d’agences bancaires, d’épiceries mais aussi de bureaux de change et de stations de vente de carburant.

Jusque l’heure, les voleurs ont chaque fois réussi leur coup sans avoir à attenter à la vie d’une quelconque personne. Leurs coups leur auraient rapporté d’importants montants, si on considère les déclarations des personnes cambriolées.

Manifestement bien organisés, les voleurs opèrent dans l’ensemble des quartiers de Nouakchott. Pour la police, ils seraient à l’origine de la disparition de quatre coffres au marché d’El Mina, d’un coffre dans une grande société d’assurance du centre-ville de Nouakchott, de deux coffres, dans une épicerie d’Arafat, d’un coffre dans une agence de banque à Dar Naïm et de deux coffres de boulangerie. Ce serait aussi eux qui seraient les auteurs des cambriolages signalés dernièrement dans des boutiques au Marché Lekbeid d’Arafat.

Grâce à ses techniques propres de renseignements, la police a réussi à mettre la main sur eux. De sources informées, ce serait grâce à l’arrestation d’un groupe de petits trafiquants de drogue que la prouesse a réussi. Deux jeunes mis aux arrêts pour détention de stups, « cuisinés », auraient avoué appartenir à un groupe de chapardeurs spécialisés dans le vol de coffres. Le coup parti, la police procéda à l’interpellation des jeunes cibles, l’un après l’autre. Aux dernières nouvelles, le groupe serait composé de jeunes chômeurs, de tieb tiabas, mais aussi de quelques éléments de forces armées qui seraient des agents de la garde nationale.

Le dossier devrait être transmis dans le courant de la présente semaine au Parquet.

N. H