Convention de partenariat : le CHN et l’ordre de Malte se lient

lundi 19 décembre 2016

Le Baron Karl de Mandat-Grancey, ambassadeur de l’ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte près de la Mauritanie et le directeur Général du Centre Hospitalier National (CHN), Dr Abou Harouna Deh ont signé, mercredi 14 décembre, dans les locaux du CHN une convention de partenariat entre leurs deux institutions.

Cette convention de cinq ans prévoit deux missions médicales de l’ordre de Malte en Mauritanie. Le professeur Francis Chaise s’est dit extrêmement heureux et satisfait du professionnalisme des chirurgiens et orthopédistes du centre de traumatologie et des grands brûlés.

"C’est un personnel de qualité et je salue le niveau tout à fait remarquable et la pertinence dans la gestion des dossiers et le dévouement avec lequel ils s’acquittent des taches extrêmement difficiles. Il y a des améliorations à faire dans le respect des normes et de la stérilisation du matériel", a-t-il précisé.

Au cours de son séjour médical qui s’achève ce vendredi, la mission a pu procéder à plusieurs interventions de concert avec le personnel du centre de traumatologie. Elle a dû faire face à des cas difficiles d’enfants gravement brulés et d’autres avec des séquelles fonctionnelles.

Des résultats satisfaisants ont été obtenus au niveau chirurgical. La mission prévoit, annonce le professeur Chaise, de revenir en juin prochain pour poursuivre les interventions et procéder à d’autres consultations.

De son coté, le docteur Abou Harouna Deh a plaidé pour un transfert de compétences, soulignant que cette convention de cinq ans permettra d’impulser un transfert d’expertise surtout pédagogique et de remise à niveau au personnel de santé du centre de traumatologie « qui pourra dés lors prodiguer des soins de qualité aux patients et jouer son rôle de prestataire de services de référence au niveau national ».

Le Dr Deh s’est dit satisfait de ce partenariat qui sera bénéfique aux chirurgiens internes et aux résidents grâce à un transfert d’expertise de renommée internationale. Quant au chargé de mission à l’ordre de Malte, Nabil Hajjar, il a appelé à la consolidation de ce partenariat non sans rappeler son importance pour les différentes parties surtout pour les patients.

Le Baron Karl a exprimé sa joie de voir une équipe jeune et dynamique assez soudée manifester son envie d’apprendre et de s’acquitter de son rôle avant d’apprécier à sa juste valeur le travail effectué par le Pr Aly Souleymane. Ce dernier a salué ce « compagnonnage » mutuellement avantageux qui leur a permis d’effectuer des interventions très délicates pour des malades atteints de séquelles graves.

Les missionnaires de l’Ordre de Malte ont également remis du matériel notamment des consommables et un lot de lunettes au CHN. Des pistes de collaboration dans d’autres créneaux porteurs notamment l’édification d’un centre médicalisé d’urgence avec des urgentistes et des ambulanciers ont été explorées.

Le Calame