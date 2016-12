Festival des villes anciennees : Grande soirée culturelle et artistique à Ouadane

vendredi 16 décembre 2016

popularité : 0%

Les festivités de 6e édition du festival des villes anciennes se poursuivent activement à Ouadane. Dans ce cadre, une grande soirée culturelle a été organisée à l’intension des festivaliers.

La manifestation s’est déroulée en présence du Ministre de la Culture et de l’Artisanat, Mohamed Lemine Ould Cheikh et du wali de l’Adrar, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Wah.

Une occasion pour les troupes locales et régionales de revisiter le riche patrimoine culturel et artistique mauritanien, de rivaliser en ardeurs et en créativité. Ainsi, elles ont eu à présenter au nombreux public des ballets, des chœurs et des chansons rondement menés et fortement appréciés de l’assistance.

Le public a aussi écouté des poèmes présentés par des poètes de l’union des écrivains mauritaniens et des villes anciennes mauritaniennes.

La soirée s’est déroulée en présence du conseiller à la Présidence de la République, M. M’Bareck Ould Beyrouck, et de plusieurs responsables du département du Ministère de la Culture.

Le Calame